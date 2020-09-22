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الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذر جميع المؤسسات والهياكل الوطنية من وجود ثغرة خطيرة جدا في ” أكتيف ديروكتوري”

2020/09/22 أخبار, المصدر, متفرقات

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية جميع المؤسسات والهياكل الوطنية من وجود وانتشار ثغرة خطيرة جدا في ” أكتيف ديروكتوري ”
وأشارت إلى أن “هذه الثغرة الخطيرة جدا تخول للقرصان أو المهاجم الرفع في امتيازات نظام التشغيل والتحكم الكلى فيه”.
واوضحت أن إستغلال هذه الثغرة من قبل القرصان يمكن من الإستحواذ على هوية جميع الحواسيب الموجودة على الشبكة ومن تغيير كلمات العبور المستعملة.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في هذا الاطار، إلى ضرورة القيام بالتحيينات الصادرة عن ميكروسوفت بتاريخ 11 أوت 2020 وبالتحيينات الخاصة بالجدار الناري الذي يتم استعماله.
كما أكدت الوكالة على أهمية الحرص على تخزين وحفظ نسخة إحتياطية من الموزع ” أ د”
ودعت إلى الإتصال بمصالحها المختصة، في حال التعرض إلى حادث معلوماتي وذلك على العنوان
incident@ansi.tn

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