منوبة: تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 180 حالة حجر ذاتي في مقرات الإقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الإدارة الجهوية، وحالتي (02) حجر وجوبي بالمنستير، و04 حالات إيواء بمستشفيات بالعاصمة وبسوسة، فيما يظل 46 شخصا محل حجر وقائي بمنازلهم.

أما حسب المعتمديات، فتتوزع الحالات على مدينة منوبة ب72 حالة، ثم وادي الليل ب38 حالة، فدوار هيشر ب27 حالة، وطبربة ب23 حالة، والمرناقية ب15 حالة، والجديدة ب08 حالات، ثم البطان ب03 حالات، فحالة وحيدة ببرج العامري.

وبلغ عدد الحالات الجملية بالجهة منذ بداية الجائحة في البلاد، 251 حالة و57 حالة شفاء و8 حالات وفاة.