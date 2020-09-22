منوبة: النقابة الأساسية بمدرسة الحرس الوطني بالمرناقية تطالب بالإسراع في إصدار نتائج اختبارات الكوفيد ل18 إطارا ومتربصا

طالبت النقابة الأساسية بمدرسة الحرس الوطني بالمرناقية، اليوم الثلاثاء، مصالح وزارة الصحة، بالإسراع في إصدار نتائج اختبارات كوفيد ـ 19 الإضافية التي تم رفعها ل18 من الإطارات والمتربصين، لإثبات سلامتهم من العدوى من عدمها.

وأوضح كاتب عام النقابة الأساسية والنقابة الجهوية للحرس الوطني، نادر العبيدي، في تصريح لصحفية مكتب “(وات” بمنوبة، أنه بعد اجراء 33 اختبار كوفيد لأمنيين متربصين بقسم التكوين بالمدرسة، تم إثبات إصابة ستة أعوان نقلت لهم العدوى من زميل لهم أخضع لاختبار الكوفيد بمقر عمله بطبرقة.

وأشار إلى أنه تم إجراء 18 اختبار كوفيدـ19 إضافي لإطارات ومتربصين بنفس القسم منذ تاريخ 16 سبتمبر، لم تصدر نتائجها الى حد تاريخ اليوم.

وطالب المسؤول النقابي، مصالح الصحة، بالإسراع في إصدار النتائج قصد الإطمئنان على المعنيين، وتجنب نقلهم العدوى إلى عائلاتهم، خاصة أنهم من جهات مختلفة من الجمهورية، مؤكدا حصول احتقان شديد في المدرسة بسبب التأخر الكبير في إصدار نتائج التحاليل، والذي تكرر للمرة الثانية، والخوف من انتشار العدوى في كامل أقسام المدرسة التي يناهز عدد الأعوان والإطارات بها ال120 عونا، وفق تصريحه.

وأفاد بأن بعض الخاضعين للاختبارات غادروا للحجر الصحي، وبأن إدارة المدرسة حرصت على نقلهم إلى منازلهم في بنزرت وقرطاج، وفق البروتوكول الصحي بالتعاون مع أعوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية، فيما ما يزال البعض الآخر في مقر مدرسة الحرس الوطني.

وأكد حرص ادارة المدرسة على مواصلة تدخلات التعقيم وأخذ الإجراءات الوقائية والاحتياطية اللازمة.