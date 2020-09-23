بنزرت: تسجيل إصابة 23 شخصا بفيروس “كورونا” من الاشخاص الذين تم إنقاذهم مؤخرا من الغرق بسواحل جزيرة جالطة

أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني ان نتائج التحاليل التي أجرتها خلية اليقظة والترصد الطبي على الأشخاص الذين تم إنقاذهم الاسبوع الفارط من قبل مصالح الحرس البحري والبحرية الوطنية بسواحل جزيرة جالطة، اثبتت اصابة 23 منهم بفيروس “كورونا” المستجد بعد اجراء 53 تحليلا مخبريا.

واضاف في تصريح ل(وات)أنه تم إشعار مختلف الأطراف المسؤولة لاتخاذ الإجراءات الضرورية بشانهم، وأكد ان الجهة الصحية ببنزرت دخلت في المرحلة الثالثة من الجائحة بعد بروز عدوى افقية

يشار ان عدد حالات الاصابة النشيطة بالفيروس ببنزرت حسب آخر تحسين لمصالح الصحة ببنزرت بات في حدود 149 حالة، وفق ذات المصدر.