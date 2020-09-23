عاجل-عدد الوفيات بلغ 174 حالة: نصاف بن علية تكشف اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس وتحذر..

اعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 خلال ندوة صحفية عن اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس بالأرقام مؤكدة تسجيل 1219 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2020 ليبلغ العدد الجملي للاصابات 12479 حالة.

وبينت بن علية ان عدد الوفيات بلغ 174 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس فيما تم بلغ عدد المصابين بالفيروس الذين تم ايوائهم بالمستشفيات الى غاية يوم امس 256 مصابا .

واضافت ان عدد المصابين بالعناية المركزة بلغ 72 حالة و26 مصاب تحت التنفس الاصطناعي.

واكدت بن علية ان الوضع الوبائي يتسم بتصاعد عدد الاصابات وسرعة انتشار الفيروس مع ارتفاع في عدد الحالات التي تستوجب الاقامة في المستشفىات او العناية المركزة محذرة وداعية المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية لانها الحل الوحيد حاليا للحد من مزيد انتشار الفيروس واهمها ارتداء الكمامات و التباعد الجسدي.