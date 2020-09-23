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نابل: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لرجل يبلغ من العمر 63 سنة

2020/09/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية نابل اليوم الاربعاء حالة وفاة جديدة تعود لرجل أصيل معتمدية سليمان يبلغ من العمر 63 سنة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 4 حالات، وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة عمر السليمي

وأضاف المصدر ذاته، قي تصريح ل(وات)، أن المتوفى تفطن لإصابته بفيروس “كورونا يوم 18 سبتمبر الجاري بعد القيام بتحليل بأحد المخابر الخاصة وهو يقيم بمصحة خاصة بالزهراء بولاية بن عروس، واكد انه سيقع دفنه وفق بروتوكول خاص مع اتخاذ التدابير اللازمة

وتشير آخر الإحصائيات الواردة على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بنابل أنه تم بتاريخ أمس الثلاثاء تسجيل 25 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة 544 حالة من بينها 442 ما زالوا حاملين للفيروس و101 حالة شفاء

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