المنستير: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في صفوف أعوان الحماية المدنية إلى 34 إصابة وغلق مقر الإدارة ونقله مؤقتا

ارتفعت حالات الإصابة في صفوف أعوان وضباط الحماية المدنية بالمنستير إلى 34 إصابة مؤكدة، مقابل 28 إصابة سجلت الى غاية يوم أمس الثلاثاء، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، المدير الجهوي للحماية المدنية، محمّد صالح بلعانس.

وأوضح بلعانس، في تصريح لـ(وات)، أنه وقع رفع عينات لجميع العاملين بالإدارة الجهوية للحماية المدنية وقد كشفت نتائج تحاليل 119 عيّنة، عن وجود 34 إصابة مؤكدة و85 حالة سلبية، في حين لم تظهر بعد نتائج 9 عيّنات أخرى.

وتقرر اليوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية ومع والي الجهة، نقل مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية إلى مقر ثان، حيث تقرر نقل نواة أولية للتدخل للحماية المدنية إلى أحد نزل الجهة لمواصلة إغاثة ونجدة المواطنين.

وستؤمن هذه الوحدة الإسعاف والإطفاء والإنقاذ على الطرقات، وهي حاليا بصدد التركيز على أن ستستأنف اليوم عملها، حسب ما أكده العميد بلعانس، مشيرا الى أنه سيقع تعقيم شامل لمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير بعد غلقه.

ولاحظ ذات المصدر، أنّ عون الحماية المدنية ليس بمعزل عن جائحة “كورونا”، إذ هو معرض الى الاحتكاك بالأشخاص بحكم طبيعة عمله خلال التدخلات الميدانية التي يؤمنها طيلة الـ24 ساعة وكامل أيام الأسبوع، لافتا إلى أنّ أغلب الأعوان تعرضوا للعدوى من خارج مقر الإدارة، وفق قوله.

وقد وفرت، أمس الثلاثاء، الإدارة العامة للديوان الوطني للحماية المدنية كمية من مواد التعقيم والوقاية لفائدة الإدارة الجهوية للحماية المدنية، ووقع يوم الإثنين المنقضي تركيز لجنة الرعاية الاجتماعية صلب الإدارة للاتصال والتواصل مع أعوان وضباط الحماية المدنية المصابين “بالكوفيد 19”.

وانطلقت اللّجنة في العمل وهي بصدد تذليل الصعوبات ومختلف الإشكاليات حسب العميد بلعانس، مؤكدا على أهمية الإحاطة النفسية في المرحلة الحالية بأعوان وضباط الحماية المدنية.