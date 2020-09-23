منوبة: استئناف العمل بفرع البنك التونسي للتضامن بعد غلقه طيلة 3 أيام إثر ثبوت إصابة 3 من أعوانه بفيروس “كورونا”

أكد المدير العام المساعد للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، اليوم الأربعاء، أنه تم استئناف العمل بفرع البنك الجهوي بمنوبة بداية من أمس الثلاثاء، بعد غلقه طيلة 3 أيام إثر ثبوت اصابة3 من أعوانه بفيروس “كورونا”.

واضاف، في تصريح لـ(وات)، انه فور الاشتباه في إصابة احد الاعوان بهذا الفرع بفيروس “كورونا”، تم اخضاع جميع الاطارات وعددهم 9 الى اختبارات”الكوفيد 19″، وبورود النتائج، وثبوت اصابة 3 منهم، تم غلق المركز منذ الخميس الفارط والقيام بعمليات التنظيف والتعقيم واخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.

واشار، إلى ان الاعوان المصابين يخضعون حاليا الى الحجر الصحي، مع تعهد ادارة الفرع بتوفير الرعاية والاحاطة الطبية لهم الى حين شفائهم، فيما استأنف العمل منذ امس الثلاثاء بشكل عادي داخل المركز.

وفي سياق متصل، أوضح ذات المصدر، أن البنك بمختلف فروعه الجهوية، باشر إجراءات وترتيبات وقائية لتجنب الانتظار والاكتظاظ، مع توفير وسائل الوقاية من كمامات ومواد تعقيم وغيرها، فضلا عن تكرار عمليّات التعقيم لكافة مكاتب الفروع في إطار ترتيبات التوقي من عدوى فيروس “كورونا” المستجد.