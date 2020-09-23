توزيع المهام صلب المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين

أسفر اجتماع المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الوطنية للصَحفيين التُونسيين، اليوم الأربعاء بمقر النَقابة، عن توزيع المَهام داخل المكتب بالتوافق بين جميع الأعضاء، على النحو التالي:

– رئيس : محمد ياسين الجلاصي

– نائبة الرئيس: أميرة محمد

– أمينة المال: ريم سوودي

-عضو مكلف بالنظام الداخلي: وجيه الوافي

– عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية: سامي ناصري

-عضو مكلف بالشؤون المهنية والقانونية: عبد الرؤوف بالي

– عضو مكلف بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني: رمزي أفضال

– عضوة مكلفة بالعلاقات الخارجية: فوزية الغيلوفي

– عضو مكلف بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية: ياسين البحري

وتم توزيع المهام داخل المكتب الجديد بحُضور رئيس المُؤتمر الخامس للَنقابة والسَابع والعشرين للمهنة، نبيل السدراوي، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم عن نقابة الصحفيين التونسيين.

كما تم تسليم العهدة بين نقيب الصحفيين المتخلي، ناجي البغوري، والرئيس الجديد للنقابة، محمد ياسين الجلاصي.

وكانت اشغال المؤتمر الخامس للنقابة التي انعقدت يومي 19 و20 سبتمبر الحالي بتونس العاصمة، أسفرت عن انتخاب 9 أعضاء للمكتب الجديد و4 مناوبين للدورة 2020-2023.