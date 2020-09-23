زغوان: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بالجهة ونتائج سلبية لـ16 تحليلا مخبريا

تلقّت مصالح الصحة بزغوان، اليوم الأربعاء، نتائج التحاليل المخبرية لـ32 عينة نصفها جاءت إيجابية و16 حالة أخرى سلبية، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.

وأوضح، ذات المصدر، في تصريح لـ”وات”، أن نتائج التحاليل المتعلقة بـ4 أجانب تابعين لإحدى المؤسسات الصناعية بالجهة جاءت ضمن الحالات السلبية، مشيرا إلى أن العدد الجملي للاصابات بولاية زغوان ارتفع إلى 120 حالة مع تسجيل 13 حالة شفاء و3 وفيات.