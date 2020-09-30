والي تونس: 113 اصابة بالكورونا في الحرايرية..وتدخلات استثنائية بهذه المعتمدية..

افاد والي تونس، الشادلي بوعلاق ان تدخلات الولاية ستكون استثنائية بمنطقة الحرايرية التي شهدت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية (113 اصابة) لتليها جهة المرسى (96 اصابة)

واضاف عقب اشرافه على أعمال اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمقر الولاية انه سيتم اليوم الاربعاء القيام بحملة واسعة النطاق ب”الحرايرية” لتوزيع مستلزمات الوقاية من الفيروس كوفيد 19 ، من اقنعة واقية للوجه والسائل المعقم ومواد التنظيف (الصابون ومادة الجفال) ، والادوات المدرسية بكافة المعاهد والمدارس الاعدادية والابتدائية

واضاف الشادلي بوعلاق في هذا الاطار ، انه سيتم توزيع وسائل الوقاية على كافة مقرات معتمديات ولاية تونس (21 معتمدية) ، والمتمثلة بالاساس في الات لقيس الحرارة بالمداخل وموزعات الية للسائل المعقم ،والات لتعقيم المكاتب

وفي سياق متصل، لفت الى ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اقرت في اطار متابعة الوضع الوبائي بالولاية الرفع من نسق العمليات الرقابية في ما يتعلق بتطبيق البروتوكولات الصحية الواردة في المنشور المشترك لكل من وزارات الداخلية والصحة والشؤون المحلية، قائلا انه تم تفويض الصلاحيات لهذه الفرق بالغلق الفوري في صورة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي

وافاد بأنه سيتم اطلاق حملات رقابية مشتركة بين المصالح الامنية وفرق وزارتي الصحة والتجارة والشرطة البلدية والبيئية في كل الفضاءات المفتوحة للعموم والمسالك الحيوية التجارية والدكاكين والمحلات والاسواق والمقاهي ووسائل النقل … للتثبت من مدى الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق القواعد الصحية الاحترازية من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا

وفي جانب اخر، اقرت اللجنة الجهوية للكوارث وتنظيم النجدة مواصة التدخل في النقاط الزرقاء بولاية تونس ، على غرار السيجومي وحي الزهور والحرايرية وشارع الحرية ونهج فلسطين بالعاصمة من خلال تنظيف قنوات التصريف والبالوعات وجهر الاودية ومجاري المياه ورفع فواضل البناء والاتربة ومعالجة جميع نقاط تجمع المياه والفيضانات ، وذلك في اطار الاستعداد لموسم الامطار الحالي

يشار الى ان كل من وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية والبيئة اقرت في بلاغ مشترك صادر عنها في 27 سبتمبر الفارط تعزيز عمليات مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في اماكن التجمهر والتجمعات من خلال تطبيق التراتيب الجاري بها العمل والاغلاق الفوري لجميع الاماكن والفضاءات التي لا تمتثل للبروتوكولات الصحية ، وخاصة المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية والفضاءات الكبرى والاسواق الاسبوعية

كما ورد في ذات البلاغ ان هذه الاجراءات الاحترازية تاتي في اطار الحرص على منع تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس وتفاديا لاستنفاذ طاقة الاستيعاب المنظومة الاستشفائية الوطنية