جندوبة: انتاج السمك بالجهة يسجل نموّا بـ4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

سجل انتاج الاسماك بولاية جندوبة على مستوى الصيد والتربية، ارتفاعا ملحوظا منذ بداية السنة الجارية والى موفى شهر اوت، حيث ناهز 27 طنا مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، وفق ما ورد في تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.

وتعدى مجموع الإنتاج الى حدود موفى أوت المنقضي، 668 طنا، مقابل 641 طنا في ذات الفترة من السنة المنقضية، أي بنسبة نمو قدرت بـ4 بالمائة، وفق ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.

ويعد الصيد بالجر وبالأضواء وصيد المرجان بالغوص، أكثر المنتجات التي سجلت تطورا مقارنة بالصيد الساحلي والصيد بالسدود، اللذان سجلا تراجعا طفيفا مقارنة بذات الفترة قدر بـ 22 طنا للصيد الساحلي و8 أطنان للصيد بالسدود.

ولاحظ عدد من العاملين بالقطاع، أن سواحل ولاية جندوبة التي تمتد على نحو 25 كلم غنية بثروة سمكية، فان المستغل منها لا يتجاوز 5 بالمائة. وأشارت تقارير إدارية في هذا السياق، الى ان تقادم الاسطول ومديونية أصحاب مراكب الصيد وعدم مبارحتها الطرق التقليدية لازالت من بين العوائق التي تحول دون تطور انتاج السمك في هذه السواحل.