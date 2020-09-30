وفاة عاملة بشركة “ليوني” بالكورونا..المدير العام يكشف ويوضح..

أكد المدير العام لشركة “ليوني تونس” محمد العربي رويس اليوم الأربعاء، أن حالة الوفاة التي تم تسجيلها في صفوف إحدى العاملات بالمؤسسة، كانت ناجمة عن تعرضها لسكتة قلبية، علاوة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي.

وجدد محمد العربي رويس في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم،، حرص شركة “ليوني” على الحفاظ على سلامة أعوانها، من خلال الالتزام التام بالبروتوكول الصحي ووسائل الوقاية من فيروس كورونا، عبر التعقيم المتواصل وقيس الحرارة وتوفير الكمامات للعاملين، مشددا على أن إغلاق المصنع لمدة أسبوعين ليس حلا ناجعا ولا ترجى منه أية نتيجة إيجابية.

وأوضح أن الفتاة المتوفاة (أصيلة مدينة كركر)، لم تصرح لدى انتدابها بمرضها المزمن، كما لم تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نافيا في الآن ذاته أن تكون قد تلقت العدوى من داخل المؤسسة، عكس ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.