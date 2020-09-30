الدكتور فوزي عداد يدعو الدولة الى اتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

دعا الدكتور، فوزي عداد، المختص في أمراض القلب والشرايين، الدولة الى “اتخاذ اجراءات أكثر صرامة على أرض الواقع لان الايام القادمة ستكون صعبة جدا بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا”.

واعتبر، فوزي عداد، في تصريح ل”وات”، اليوم الاربعاء، أن “السيطرة على الوضع مازالت ممكنة ويمكن تفادي الكارثة الصحية المحتملة من خلال منع التجمعات الليلية في قاعات الافراح والفضاءات والمقاهي والمطاعم” داعيا الدولة الى “تطبيق الحجر الموجه خاصة على كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة “.

وأشار، في السياق ذاته، الى أن “استراتيجية العزل التي تم تطبيقها في الحامة مؤخرا اثبت فعاليتها في الحد من انتشار الوباء” مؤكدا على “ضرورة التزام المواطن بقواعد البروتوكول الصحي واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على غسل الايدي بصفة منتظمة”.