أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 30سبتمبر

لا يعاني من أي مرض مزمن: تفاصيل جديدة عن الطبيب الثاني الذي توفي بالكورونا..وهذه رسالته الاخيرة..

عاجل: من بينهم تلاميذ..تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في هذه الولاية..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

الدكتور فوزي عداد يدعو الدولة الى اتخاذ اجراءات صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

2020/09/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعا الدكتور، فوزي عداد، المختص في أمراض القلب والشرايين، الدولة الى “اتخاذ اجراءات أكثر صرامة على أرض الواقع لان الايام القادمة ستكون صعبة جدا بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا”.

واعتبر، فوزي عداد، في تصريح ل”وات”، اليوم الاربعاء، أن “السيطرة على الوضع مازالت ممكنة ويمكن تفادي الكارثة الصحية المحتملة من خلال منع التجمعات الليلية في قاعات الافراح والفضاءات والمقاهي والمطاعم” داعيا الدولة الى “تطبيق الحجر الموجه خاصة على كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة “.

وأشار، في السياق ذاته، الى أن “استراتيجية العزل التي تم تطبيقها في الحامة مؤخرا اثبت فعاليتها في الحد من انتشار الوباء” مؤكدا على “ضرورة التزام المواطن بقواعد البروتوكول الصحي واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على غسل الايدي بصفة منتظمة”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn