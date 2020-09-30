عاجل-خلال 24 ساعة: 19 حالة وفاة و1008 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في تونس

سجلت تونس بتاريخ 29 سبتمبر الجاري، 19 حالة وفاة جديدة لدى المرضى بفيروس “كورونا” المستجد ، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في حصيلتها اليومية حول تطور الوضع الوبائي.

وبلغت حصيلة الاصابات الجديدة المسجلة 1008 حالة إصابة مؤكدة من مجموع 3940 تحليل مخبري، في حين ارتفع عدد المرضى الخاضعين للاقامة بالمستشفيات الى 341 مريضا.

وشهدت نسبة التحاليل الايجابية من مجموع التحاليل المجراة، يوم أمس، استقرارا عند 6ر25 بالمائة فيما بلغ عدد المرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي 47 مصابا، مقابل 102 مريضا آخرين يتلقون العلاج بأقسام العناية المركزة.

وتبعا لذلك، وصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس التاجي إلى 18413 حالة اصابة منذ شهر فيفري الماضي، فيما قدر إجمالي نسبة التحاليل الايجابية المجراة بحوالي 9ر7 بالمائة.

وذكرت الوزارة أن العدد الجملي للمرضى الذين تم التكفل بهم في المستشفيات، منذ شهر فيفيري الى 29 سبتمبر الجاري، بلغ 986 حالة.