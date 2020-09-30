اصابة لاعبي الترجي التونسي بريمة وبن احميدة والمسكيني بكورونا

اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم ان نتائج تحاليل كوفيد-19 (كورونا) التي اجراها اللاعبون امين بن حميدة وزياد بريمة ومحمد امين المسكيني واخصائي العلاج الطبيعي سيف الدزيري جاءت نتيجتها ايجابية

ويدكر ان نتائج تحاليل اختبارات ( كوفيد-19) للاعبين خليل شمام وطه ياسين الخنيسي وغيلان الشعلالي جاءت سلبية حسب ما افاد به النادي.