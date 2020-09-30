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اصابة لاعبي الترجي التونسي بريمة وبن احميدة والمسكيني بكورونا

2020/09/30 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم ان نتائج تحاليل كوفيد-19 (كورونا) التي اجراها اللاعبون امين بن حميدة وزياد بريمة ومحمد امين المسكيني واخصائي العلاج الطبيعي سيف الدزيري جاءت نتيجتها ايجابية
ويدكر ان نتائج تحاليل اختبارات ( كوفيد-19) للاعبين خليل شمام وطه ياسين الخنيسي وغيلان الشعلالي جاءت سلبية حسب ما افاد به النادي.

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