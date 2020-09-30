اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم ان نتائج تحاليل كوفيد-19 (كورونا) التي اجراها اللاعبون امين بن حميدة وزياد بريمة ومحمد امين المسكيني واخصائي العلاج الطبيعي سيف الدزيري جاءت نتيجتها ايجابية
ويدكر ان نتائج تحاليل اختبارات ( كوفيد-19) للاعبين خليل شمام وطه ياسين الخنيسي وغيلان الشعلالي جاءت سلبية حسب ما افاد به النادي.
اصابة لاعبي الترجي التونسي بريمة وبن احميدة والمسكيني بكورونا
اعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم ان نتائج تحاليل كوفيد-19 (كورونا) التي اجراها اللاعبون امين بن حميدة وزياد بريمة ومحمد امين المسكيني واخصائي العلاج الطبيعي سيف الدزيري جاءت نتيجتها ايجابية