نابل: تسجيل 84 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، بأنه تم بتاريخ أمس الثلاثاء، إجراء 317 تحليلا مخبريا للتقصي حول فيروس كورونا، أسفرت عن تسجيل 84 حالة إصابة محلية جديدة.

وأضاف المصدر ذاته، مساء الاربعاء في تصريح لصحفية (وات)، أن الحالات الجديدة المسجلة تتوزع على 17 حالة بمعتمدية نابل و16 حالة بمعتمدية سليمان و14 حالة بمعتمدية قربة و11 حالة بمعتمدية بني خيار و8 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري و7 حالات بمعتمدية الحمامات و3 حالات بكل من معتمديتي الهوارية وتاكلسة، وحالة وحيدة بكل من معتمديات منزل تميم وقليبية وقرمبالية ومنزل بوزلفة وبني خلاد.

وبين السليمي أن العدد الجملي للإصابات ارتفع ليبلغ 817 حالة، من بينها 11 حالة وفاة، و158 حالة شفاء، في حين يبلغ عدد المقيمين بالحجر الصحي الاجباري 7 حالات، وعدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية 21 حالة، ويخضع 620 شخصا للحجر الصحي الفردي الإجباري بالمنزل.

وأوضح أن عدد التحاليل المخبرية المجراة للتقصي حول فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة وإلى غاية أمس الثلاثاء على مستوى الجمهة، بلغ 12196 تحليلا مخبريا