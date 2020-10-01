عاجل: لجنة مجابهة الكوارث بهذه الولاية تقترح حظر التجول..

أقرت اليوم الخميس 1 اكتوبر 2020 اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة بسيدي بوزيد خلال جلسة نظمتها بمقر ولاية سيدي بوزيد واشرف عليها محمد صدقي بوعون والي الجهة بحضور ممثلي الادارات الجهوية و البلديات والمجتمع المدني عن جملة من القرارات الجديدة في اطار الحد الكوفيد 19 و التي سيتم عرضها على الوزارات المعنية و تتلخص اهمها في:

– إقرار حظر التجول بمدينة سيدي بوزيد والسبالة من الساعة الثامنة ليلا والى حدود الخامسة صباحا

– تعليق انتصاب الاسواق الاسبوعية بمختلف معتمديات الولاية

– تعليق صلاة الجمعة بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية والشرقية واولاد حفوز

– غلق قاعات الافراح والقاعات الرياضية

– تعليق العمل بمؤسستين صناعيتين خاصتين بعد اصابة العديد من العاملين بها بفيروس كورونا.

و تم بالمناسبة الاعلان عن تخصيص 250 الف دينار لدعم المستشفى الجهوي بسريري انعاش و 20 الف دينار لشراء كمامات.

هذا و دعت اللجنة الى ضرورة تشديد الرقابة من اجل تطبيق ما جاء بالبلاغ المشترك لوزارت الصحة والداخلية والشؤون المحلية و وضع خط احمر بالإدارة الجهوية للصحة للإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا و غير الملتزمة بالحجر الصحي