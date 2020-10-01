إلقاء القبض على 03 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

عاجل: نقابات التربية تقترح تعليق الدروس في هذه الولاية..

بداية من اليوم: خطية مالية بقيمة 60 دينارا لمن لا يرتدي الكمامة

المنزه: إلقاء القبض على إمرأة محل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

عاجل: لجنة مجابهة الكوارث بهذه الولاية تقترح حظر التجول..

2020/10/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أقرت اليوم الخميس 1 اكتوبر 2020 اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة بسيدي بوزيد خلال جلسة نظمتها بمقر ولاية سيدي بوزيد واشرف عليها محمد صدقي بوعون والي الجهة بحضور ممثلي الادارات الجهوية و البلديات والمجتمع المدني عن جملة من القرارات الجديدة في اطار الحد الكوفيد 19 و التي سيتم عرضها على الوزارات المعنية و تتلخص اهمها في:

– إقرار حظر التجول بمدينة سيدي بوزيد والسبالة من الساعة الثامنة ليلا والى حدود الخامسة صباحا
– تعليق انتصاب الاسواق الاسبوعية بمختلف معتمديات الولاية
– تعليق صلاة الجمعة بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية والشرقية واولاد حفوز
– غلق قاعات الافراح والقاعات الرياضية
– تعليق العمل بمؤسستين صناعيتين خاصتين بعد اصابة العديد من العاملين بها بفيروس كورونا.

و تم بالمناسبة الاعلان عن تخصيص 250 الف دينار لدعم المستشفى الجهوي بسريري انعاش و 20 الف دينار لشراء كمامات.

هذا و دعت اللجنة الى ضرورة تشديد الرقابة من اجل تطبيق ما جاء بالبلاغ المشترك لوزارت الصحة والداخلية والشؤون المحلية و وضع خط احمر بالإدارة الجهوية للصحة للإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا و غير الملتزمة بالحجر الصحي

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