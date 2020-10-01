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باجة: تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس “كورونا” بالمستشفي الجهوي في أقل من 24 ساعة

2020/10/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

توفيت، اليوم الخميس، بالمستشفي الجهوى بباجة، امراة مصابة بفيروس “كورونا” المستجد عن عمر يناهز الـ88 سنة، وذلك بعد ساعات فقط من وفاة رجل في الـ75 من عمره بذات المستشفي، وفق ما أكده لـ(وات)، المدير الجهوى للصحة بباجة، خميس الكعبي.

وينتمي الشخصين المتوفيين الى مدينة باجة، التي سجلت بعض أحيائها مؤخرا انتشارا سريعا لانتقال العدوى بالفيروس، وتم في بعض منها اغلاق بعض المنشآت للحد من انتشار الوباء، وقد اظهرت نتائج التحاليل لليومين الاخيرين، 16 إصابة جديدة بالجهة، 15 منها بباجة المدينة.

وقد سجلت الجهة أيضا عديد الاصابات في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي بالقطاعين العام والخاص .

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