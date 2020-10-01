سوسة: نحو اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية واستعجالية بـ6 معتمديات للحدّ من الانتشار المتسارع لفيروس “كورونا”

تتجه اللجنة الجهوية الموسعة للتوقي من الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة، الى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية واستعجالية بـ6 معتمديات، وذلك بهدف الحدّ من الانتشار المتسارع لفيروس “كورونا” المستجدّ بها وبكامل معتمديات الجهة، وفق ما أكدته، اليوم الخميس، والية الجهة، رجاء الطرابلسي.

وأفادت ذات المصدر، بمناسبة ترأسها اجتماع اللجنة، مساء أمس الأربعاء، أن تدخلات الولاية وكل الأطراف المعنية ستكون استثنائية بـسوسة المدينة، وسوسة جوهرة، وحمام سوسة، ومساكن، واكودة، وسيدي بوعلي، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط، مشيرة الى ان هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد التشاور مع السلط المركزية.

وانطلقت السلط الجهوية بداية من مساء امس الأربعاء، وفق والية الجهة، في تنفيذ حملة واسعة جهويا ومحليا لتوزيع مستلزمات الوقاية من أقنعة واقية ووسائل ومواد التنظيف، مضيفة أن اللجنة شددت على ضرورة الرفع من نسق العمليات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي الواردة في المنشور المشترك لوزارة الداخلية والصحة والشؤون المحلية، وأنه تم تفويض كامل الصلاحيات للفرق الأمنية والإدارية للقيام بالغلق الفوري للمحلات المخالفة لمقتضيات البروتوكول .

وبالنسبة للفضاءات المفتوحة للعموم والدكاكين والأسواق والمقاهي ووسائل النقل، فقد تم تشكيل فرق رقابية مشتركة بين المصالح الأمنية والمصالح الجهوية للصحة والتجارة والشرطة البلدية والبيئية، للتثبت من مدى الإلتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي ومختلف بنود البروتوكول الصحي.

يذكر ان عدد الإصابات بفيروس “كورونا” قد ارتفع امس الأربعاء بولاية سوسة ليبلغ مجموع 1786 إصابة مؤكدة، بينما ارتفع عدد الوفيات الى 42 حالة وفاة. وتظل معتمدية مساكن في مقدمة المدن التي سجلت اعلى نسبة اصابات بـ537 إصابة، تليها معتمدية سوسة جوهرة بـ320 إصابة، فحمام سوسة بـ195 إصابة، فيما سجلت سوسة المدينة 142 إصابة، وأكودة 108 إصابات، ومعتمدية سيدي بوعلي 58 إصابة.