صرف 90 بالمائة من المساعدات المالية لفائدة التلاميذ أبناء العائلات المعوزة وانطلاق صرف المساعدات الخاصة بالطلبة في منتصف شهر أكتوبر

أفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية سامي بلغيث، اليوم الخميس ان 90 بالمائة من المساعدات المالية لفائدة التلاميذ المنتمين للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية 2020-2021، تم توزيعها في انتظار صرف المساعدات المالية الخاصة بالطلبة المنتمين لتلك العائلات في منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح بلغيث في تصريح لـ(وات) أنه منذ 22 سبتمبر الماضي إلى غاية اليوم الخميس صرفت المساعدات المالية لفائدة 87 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل بقيمة 50 دينار لكل فرد من أبنائها التلاميذ بمرحلة التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي.

وأضاف إنه سيتمّ بداية من الأسبوع المقبل صرف بقية المساعدات المالية لفائدة نحو 15 ألف عائلة أخرى. وستسلم تلك المساعدات عبر مكاتب البريد وذلك بعد تلقي المعنيين بالأمر إرساليات قصيرة عبر هواتفهم الجوالة.

وكشف بلغيث أنه سيتم صرف مساعدات مالية بقيمة 120 دينار لكل طالب ينتمي إلى عائلة معوزة أو محدودة الدخل بداية من منتصف شهر أكتوبر الحالي وذلك عقب استكمال تسجيل الطلبة في جامعاتهم وتقديم وثائقهم المطلوبة إلى وحدات النهوض الاجتماعي بالمعتمديات للتثبت منها، مشيرا إلى أنه تم تمديد أجل التسجيل للانتفاع بالمساعدات الاجتماعية بعنوان العودة الجامعية إلى غاية منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قررت مع مفتتح السنة الدراسية والجامعية 2020-2021 ولأول مرة، تمتيع كل التلاميذ والطلبة المنتمين للعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل، مهما كان عددهم داخل الأسرة الواحدة، بمساعدات مالية قدرها 50 دينار لكل تلميذ أو متكون بمركز تكوين مهني، فضلا عن تمتيع الطلبة المنتمين لتلك العائلات بمساعدة قيمتها 120 دينار لكل طالب بعنوان العودة الجامعية.

كما رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ذات المسؤول، اعتمادات مالية إلى الجهات لتمكين أبناء العائلات المعوزة ومحدود الدخل من الذين يزاولون تعليمهم من اشتراكات مجانية بوسائل النقل البري العمومي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لسنة 2020-2021

وحول بداية توزيع هذه الاشتراكات المجانية قال بلغيث إنه يتواصل حاليا استكمال التنسيق والمشاورات مع الولايات وشركات النقل الجهوية حتى تقوم هذه الأخيرة بالخطوات العملية لتوزيع تلك الاشتراكات لفائدة المنتفعين بها.

وتندرج جميع هذه المساعدات ضمن برنامج الأمان الاجتماعي الذي يهدف الى النهوض بالفئات الفقيرة التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد وهي العائلات المعوزة التي تنتفع بالمنحة القارة والعائلات محدودة الدخل التي تتمتع بالعلاج بالتعريفة المنخفضة أو التي لديها انخراطا في الضمان الاجتماعي لكن أجورها ضعيفة ولا تتجاوز مرتين الأجر الأدنى المضمون.