اريانة: تسجيل حالة وفاة و172 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية اريانة حالة وفاة جديدة اليوم الخميس، و172 اصابة محلية جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال ال24 ساعة الاخيرة، ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس بالجهة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط الى 790 اصابة اغلبها محلية، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة باريانة رضا البوهالي صحفية (وات).

واوضح البوهالي ان حالة الوفاة لمواطن قاطن بمنطقة برج الوزير بسكرة، ليرتفع بذلك عدد الوفايات بالفيروس الى 21 حالة.

ومن جهة اخرى سجلت ولاية اريانة 224 حالة شفاء تام من الفيروس، في حين لا تزال ثلاث حالات تقيم بالمستشفى وتخضع للمراقبة الطبية، حسب مدير الصحة الوقائية .

يشار الى ان بلدية التضامن تكفت بدفن شخصين (لا يتجاوز معدل اعمارهما الستين) كانا قد توفيا بالفيروس بعد اقامتهما بمستشفى شارل نيكول والرابطة وهما من متساكني حي التضامن، في حين تم تسجيل اصابة رئيس بلدية قلعة الاندلس بالفيروس ويخضع حاليا للحجر الصحي الاجباري بمعية افراد عائلته، وفق ما نشره على صفحته الخاصة باحد المواقع الاجتماعية على الانترنت.