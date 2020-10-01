القيروان: تسجيل أول حالة شفاء بمستشفيات الولاية لكهل يبلغ من العمر 62 سنة

تم اليوم الخميس تسجيل أول حالة شفاء بمستشفيات ولاية القيروان من فيروس “كورونا” لكهل يبلغ من العمر 62 سنة مقيم بقسم الانعاش الطبي بمستشفى ابن الجزار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة حمدي الحذري (وات)

وتعد هذه الحالة الاولى التى يقع التكفل بها لمصاب بالكورونا في ولاية القيروان، نظرا لعدم توفر سوى سرير انعاش وحيد بكامل مستشفيات الجهة، وهو ما أدى إلى توجيه باقي الحالات للعلاج بمستشفيات الولايات المجاورة، وفق ذات المصدر

وفي آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة، اعلنت الادارة الجهوية للصحة بالقيروان في بلاغ لها، أنه تم تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” بتاريخ 29 سبتمبر من مجموع 27 تحليلا تم اجراؤها بمخبر التحاليل بالقيروان

وارتفع مجموع الاصابات منذ فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي الى 406 إصابات بالفيروس من بينها 16 حالة وافدة و390 حالة محلية، وتم تسجيل اصابتين جديدتين في صفوف الإطار الطبي وشبه طبي بمستشفيات القيروان ليرتفع إجمالي الاصابات لديهم إلى 113 إصابة، كما تم تسجيل اصابتين مماثلتين في الوسط المدرسي ليرتفع عدد المصابين الى 6 اصابات