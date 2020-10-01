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عاجل: منع جولان الأشخاص والعربات بسوسة بداية من الساعة الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما

2020/10/01 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قررت اللجنة الجهوية بسوسة لتفادي الكوارث ومجابتها وتنظيم النجدة، مساء اليوم الخميس، في نطاق السعي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منع جولان الأشخاص والعربات بكافة معتمديات ولاية سوسة من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا، وذلك لمدة 15 يوما بداية من مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020.

ويستثني القرار المذكور، وفق ما صرحت به والية سوسة لمراسل (وات) بالجهة، الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

وأكدت والية سوسة، في ذات التصريح، أن القرار جاء تبعا للوضعية الوبائية الدقيقة التي تمر بها ولاية سوسة وسعيا للحد من سرعة وانتشار فيروس وحفاظا على سلامة المواطنين بالولاية.

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