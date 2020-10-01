الرئيس قيس سعيد يتحول إلى الكويت ويقدم واجب العزاء في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

قدم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى تحوله ظهر اليوم الخميس إلى الكويت، واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها، أن رئيس الدولة قدم تعازيه الخالصة، باسمه ونيابة عن الشعب التونسي إلى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما قدم التعازي إلى كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي ونائب رئيس الحرس الوطني ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ من الأسرة الحاكمة الكريمة.

وكان رئيس الجمهورية مرفوقا خلال هذه الزيارة بالخصوص بالسيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقد حل رئيس الدولة مساء اليوم بالمطار الرئاسي بالعاصمة قادما من الكويت بعد تقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت.

وكان رئيس الدولة نعى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في برقية تعزية واعتبر وفاته “مصابا جَللا أَلَمَّ بالأمّة العربية جمعاء “. كما استذكر سعيد في برقية التعزية نضال الفقيد “بكلّ إخلاص ونُكران للذّات من أجل وحدة الصفّ العربي ورفع راية الأمة الإسلامية عاليا ونُصرة قضايا الحقّ والعدل”.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أول أمس الثلاثاء عن سن 91 عاما في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الامريكية. ووري جثمانه الثرى أمس الأربعاء