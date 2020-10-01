بورصة تونس تنهي معاملات الخميس على وقع سلبي بفعل تفشي كوفيد – 19

“اثر تنامي تفشي لجائحة فيروس كورونا قدره 51ر2 بالمائة في مستوى 02ر679 6 نقطة وحجم معاملات في حدود 3ر6 ملايين دينار ( م د)” حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية)

وحقق سهم بنك تونس والامارات افضل اداء دون ان يكون محل معاملات ليتقدم بنسبة 1ر3 بالمائة في حدود 610ر8 دينار 2ر2 بالمائة

كما فقد سهم شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية “سبديت”، ما قدره 9ر2 بالمائة (480ر8 د) مقلصا خسارته منذ بداية السنة الى 2ر2 بالمائة، وفق المصدر ذاته

وعاد اسوء اداء الى سهم شركة اسمنت قرطاج بخسارته نسبة 6 بالمائة (390ر1 د) فيما حقق معاملات بقيمة 246 الف دينار. وسجل السهم اداء ايجابيا منذ بداية السنة بنسبة 1ر19 بالمائة

وتقهقر سهم “اوروسيكل” الدي استاثر بما قيمته 963 الف دينار من المعاملات لحصة الخميس، بنحو 6 بالمائة (940ر22 د)، وكان اداء السهم منذ بداية السنة ايجابيا بنسبة 5ر23 بالمائة

وتراجع سهم شركة المنتوجات الصحية “ليلا” بدوره بنسبة 5ر4 بالمائة (020ر12 د) فيما استحوذت الشركة على اعلى حجم تداول في الحصة بقيمة 4ر1 م د