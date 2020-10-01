الكشف عن شبكة دوليّة مختصّة في تهريب الأشخاص باستعمال جوازات سفر مدلسة

كشفت وحدات إدارة القضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة، التابعة لوزارة الداخلية عن شبكة دوليّة مختصّة في تهريب الأشخاص باستعمال جوازات سفر مدلسة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، ، تقدم إلى مكتب الطرود البريديّة بالإدارة الجهويّة للدّيوانة أمس الأربعاء، لتسلم طرد ، والذى تم تفتيشه ليتبين أنه يحتوي على 4 جوازات سفر تخصّ أشخاصا يحملون جنسيّات مزدوجة لدولة إفريقيّة وأخرى أوروبية.

وقد اعترف المظنون فيه أنه ينشط ضمن شبكة دوليّة مختصّة في تسفير الأشخاص الحاملين لجنسيّات دول إفريقيّة من تونس إلى إحدى الدّول الأوروبيّة باستعمال جوازات سفر مدلسة مقابل حصوله على مبالغ ماليّة متفاوتة تتراوح بين 500 و600 “أورو” للشخص الواحد.

كما إعترف أنه سافر إلى دولة أوروبية وتعرّف على عناصر الشبكة وهم أصحاب جوازات السّفر المذكورة (حاملين لجنسيّات مزدوجة لدولة إفريقيّة وأخرى أوروبية) والذين تمّ تسفيرهم إلى تونس أين تولوا تسليم جوازاتهم الأصليّة إلى 04 أشخاص آخرين يحملون جنسيات دول إفريقيّة والذين اعتمدوها في السفر إلى الفضاء الأوروبي ليتولوا إثر ذلك إرسالها عبر طرد بريدي إلى تونس.

ويقوم أفراد الشبكة المتواجدين بالبلد الأوروبي المشار إليه بمحو ختم الخروج من البلاد التونسيّة والدخول إلى هذا البلد الأوروبي ليتمّ إستغلالها لاحقا من طرف أصحابها الأصليين المتواجدين في تونس، والذين بنصب كمين مُحكم أمكن إلقاء القبض عليهم جميعا.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز الجوازات المذكورة والإحتفاظ بالمظنون فيهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم، وفق ذات البلاغ.