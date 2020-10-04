فظيع: يختطفها ثم يغتصبها ويحرقها..وفاة شنيعة لفتاة 19 سنة على يد عشيقها..

تصدر هاشتاق القصاص لقاتل شيماء، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، إذ طالب المغردون، السلطات القضائية والأمنية بالقصاص من مرتكب الجريمة التي هزت البلاد.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن الفتاة شيماء التي تسكن في الرغاية بالعاصمة، وُجدت محروقة داخل محطة وقوع عند مدخل مدينة الثنية في بومرداس، عقب الاعتداء عليها واغتصابها من قبل أحد الأشخاص.

ونقلت الصحيفة عن والد الشابة شيماء قوله إن الشخص الذي ارتكب الجريمة بحق ابنته، مسبوق قضائيا، مبينا أن الضيحة قدمت شكوى ضده بتهمة الاغتصاب قبل نحو أربع سنوات، لكنه لم يتم معاقبته آنذاك.

كما قالت فروجة والدة شيماء إن ابنتها اختطفت قبل عدة أيام، وذلك بعد أن تلقت تهديدا من القاتل وطلب منها الخروج من أجل الالتقاء به، مستطردة : “أخبرتني شيماء أنها ذاهبة لتسديد فاتورة جوالها والتقته خوفا على أسرتها”.

وأضافت والدة الضحية الجزائرية أن القاتل اختطف شيماء واعتدى عليها وحرقها، لافتة إلى أنه تم العثور عليها داخل محطة الوقود المهجورة في مشهد مروع، لا يمكن لأي شخص أن يتحمل النظر إليه؛ نظرا إلى بشاعته.

وأوضحت أن الجاني اعتدى على شيماء بسلاح أبيض في رقبتها وأقدامها واغتصبها، ثم توفيت وهي تنزف قبل أن يقوم بحرقها ، مطالبة بالإسراع في تنفيذ القصاص ضد هذا الشخص الذي جرى توقيفه لدى الأمن.