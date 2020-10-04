منوبة :تسجيل حالة وفاة جديدة بالكورونا لعاملة في شواط بالجديدة

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بمنوبة ، اليوم الاحد، عن تسجيل حالة وفاة اضافية بالكورونا بمنطقة شواط من معتمدية الجديدة غير مدرجة بسجل حاملي الفيروس بالجهة.

وأوضحت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، في تصريح لـ(وات)، أن حالة الوفاة ، تتعلق بعاملة تبلغ من العمر 41 عاما بالجديدة، غير مدرجة بسجل حاملي فيروس كورونا بالجهة ،بينت عملية التقصي الاولي انها نقلت الى مستشفى شارنيكول يوم الجمعة المنقضي بعد تعكر صحتها، اين اخضعت لاختبار الكوفيد 19 ووردت نتيجتها ايجابية لتفارق الحياة ظهر اليوم الاحد.

هذا و قد باشرت بلدية الجديدة مساء اليوم حسب تاكيد رئيسها خالد العويني لوات القيام باجراءات جلب جثمان الضحية من مستشفى شارنيكول وترتيبات عملية الدفن بمقبرة سيدي علي البكاي بشواط ، وفق البروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المعمول بها وبمتابعة من اعوان الصحة وبحضور رئيس البلدية ومعتمد المنطقة .

يذكر أن الجديدة تسجل اول حالة وفاة منذ بداية الجائحة ، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس ” كورونا ” المستجد، بولاية منوبة الى 14 حالة وذلك من جملة 450 حالة اصابة منذ مارس المنقضي.