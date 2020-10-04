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زغوان : تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالجهة إلى 6 حالات

2020/10/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية زغوان اليوم الأحد 4 أكتوبر2020 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالجهة إلى 6 حالات حسب ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح لـ”وات” .
وأفاد بأن المتوفي أصيل إحدى مناطق الفحص يبلغ من العمر 68 سنة ، تم إيواؤه بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ 28 سبتمبر2020 على إثر إصابته بالفيروس مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع بلدية الفحص لنقل الجثمان غدا الاثنين لاتمام إجراءات الدفن .
ويذكر إن عدد الاصابات المسجلة بولاية زغوان بلغت 218 حالة منذ 27 جوان الماضي تاريخ فتح الحدود شفي منها 50 مصابا حسب الاحصائيات الرسمية للادارة الجهوية

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