القصرين: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس ” كورونا ” بكل من مديتي القصرين و سبيطلة

سجلت ولاية القصرين، مساء اليوم الأحد ، 3 إصابات جديدة بكل من مدينتي سبيطلة (2 إصابات) والقصرين (إصابة وحيدة ) وذلك بعد ورود نتائج تحاليل 29 عينة من المخبر المرجعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وأوضح الشعباني في تصريحه أن الإصابات الثلاثة المذكورة تخص شخصا مقيما بوحدة العزل بالمستشفى الجهوي بالقصرين وشخصين اخرين خالطا مصابين في سبيطلة .

يذكر أن جهة القصرين سجلت مساء أمس خمس إصابات جديدة بفيروس ” كورونا” توزعت بين معتمديتي سبيطلة (4 إصابات) وفريانة (إصابة وحيدة ) ، كما سجلت 4 حالات شفاء و3 حالات وفاة .