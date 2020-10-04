قفصة :رصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بقفصة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة في قفصة مساء يوم الاحد عن رصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع بذلك عدد الإصابات التي لازالت حاملة للفيروس بالجهة إلى 138 إصابة

وقال المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري لــ(وات) أنّ نتائج تحاليل أُجريت خلال 24 ساعة الاخيرة بمخبر المركز الوطني لزرع الأعضاء بتونس العاصمة على عيّنات 67 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، قد أثبتت إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا وهم أغلبهم من مخالطي مصابين سبق أن أثبتت تحاليل أجريت على عيّنات لهم في الايّام القليلة الماضية إصابتهم بهذا الفيروس.

وتعدّ عيّنات المشتبه بإصابتهم بكورونا المعلن عن نتائج تحاليلها مساء الاحد , دفعة من مجموع 200 عيّنة رفعتها فرق طبيّية وشبه طبّية خلال الفترة المممتدّة من يوم 28 سبتمبر المنقضي إلى يوم 3 أكتوبر الجاري في إطار عمليّات تقصّي ورصد وباء كورونا , وأرسلتها الادارة الجهوية للصحّة بقفصة أمس السبت إلى مخبر المركز الوطني لزرع الاعضاء بتونس قصد إخضاعها للتحليل بعد أن تعذّر تحليلها بمخبر التحاليل البيولوجية بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة.

وتتوزّع إصابات فيروس كورونا بولاية قفصة على أربع معتديات وهي قفصة الجنوبية والقصر والقطار وزانوش .

كما يقيم ثماني مصابين بهذا المرض بالقسم المخصّص لإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان فيما يقيم بقية المصابين بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية.

ولفت المدير الجهوي للصحة سالم ناصري إلى أن عمليّات للتقصّي السريع ستنطلق غدا الاثنين ببعض مناطق الولاية لرصد مخالطي المصابين المعلن عنهم مساء الاحد ورفع العيّنات من أجل محاصرة الاصابات وقطع سلسلة العدوى بهذا الفيروس مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالحذر وإستكمال فترة الحجر الذاتي بالنسبة للمخالطين لهؤلاء المصابين.

وأدرج المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة ولاية قفصة ضمن الولايات التي تسجل معدل اصابات يتراورح ما بين عشرة وخمسين اصابة على كل مائة الف ساكن .