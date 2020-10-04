بن عروس : تسجيل حالتي وفاة و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

في آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس اليوم الأحد حالتي وفاة جديدتين و 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج رفع العينات الاخيرة الصادر عن المخابر المرجعية المختصة التي تم إرسال العينات المرفوعة إليها .

ووفق ما أفاد به رئيس اللجنة محمد بن خليفة فقد تم تسجيل 36 حالة شفاء جديدة لمصابين قدامى أثبتت التحاليل خلوهم تماما من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء من بداية الجائحة إلى 415 حالة وهو مايعادل تقريبا نصف عدد المصابين بالجهة فيما ارتفع عدد الوفايات الى 26 حالة 22 حالة منهم منذ تاريخ فتح الحدود .

وتابع محمد بن خليفة أن اللجنة وبمشاركة مختصين من وزارة الصحة شرعت خلال الأيام القليلة الماضية في معاينة عدد من المنشآت الرياضية وذلك لاختيار انسب فضاء منها لتركيز مستشفى ميداني يعزز طاقة استيعاب المستشفيات العمومية

وتبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الوضع الوبائي بالجهة ولتقييم مدى الالتزام بالتدابير الوقائية وتحديد الإجراءات العاجلة في الابان