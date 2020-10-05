فتح باب الطلب المسبق لاقتناء سيارةBMW Série 5 الجديدة لدى شركة بن جمعة موتورز و وكيلها

السيارة الأكثر مبيعا عالميا في الفئة الفاخرة منذ 2011

تعلن شركة بن جمعة موتورز المورّد والوكيل الرسمي لسيارات BMW وMINI في تونس عن فتح باب الطلب المسبق للسيارة الجديدة BMW Série 5. بفضل عدّة تعديلات فنية و بصرية، عزّزت سيارة صالون العلامة البافارية جاذبيتها لتأخذ مكانها قريبا في قاعات عرض الشركة في تونس العاصمة و لدى الوكيل المعتمد في سوسة البكوش للسيارات.

تصميم خارجي يليق بسيارة صالون رياضية حقيقية

يتميز الجزء الأمامي لسيارة BMW 5 Berline بإطلالة أكثر تعبيرية. بدرع أمامي أعيد رسمه و مداخل هواء أكبر ب20% مقارنة بالنسخة السابقة، تتضح شخصية السيارة أكثر. مع تقنية Advanced Full LED، تمّ تجهيز السيارة بأضواء طريق متواصل مضادة للإبهار (BMW Selective Beam) مع إضاءة تقاطع و إضاءة نهارية و مصابيح توجيهية.

بالنسبة للجزء الخلفي، حافظت سيارة BMW 5 Berline على موجهات الأضواء الخلفية ليد (LED) التي تأخذ شكل حرف L و التي تطبع سيارات BMW. لأوّل مرّة، تمّ تثبيت موجه الأضواء داخل الجزء الخارجي للكتلة البصرية ما يزيد التأثير ثلاثي الأبعاد إلى أقصى حدّ.

إطلالة داخلية أنيقة بباقة خيارات ثرية

يتميز التصميم الداخلي لسيارة BMW 5 Berline بمفهوم عصري للشاشات و وسائل التحكم. تمّت زيادة قطر شاشات المعلومات و المراقبة لتصبح 12،3” مقابل 10،25” في النسخة السابقة و ذلك لمزيد تسهيل الحصول على المعلومة. تمّ العمل على مزيد إظهار التصميم الداخلي للسيارة من خلال زيادة استخدام الجلد الصناعي Sensatec مع خياطة مغايرة و تطريز و لمسات سوداء لامعة على الجزء المركزي.

محرّك 520i و مجموعة خصائص المساعدة على القيادة

تتوفّر سيارة BMW 5 Berline في تونس بمحرّك بنزين 1.6 لتر من نوع 520i بقوّة 170 خيول (10 خيول جبائية). يعمل نظام الحقن المباشر بضغط عالي ما يعكس أكبر قدر من الفاعلية. كلّ المحركات موصولة بناقل سرعة آلي بثماني مستويات.

تمّ تجهيز سيارة BMW 5 Berline بمجموعة واسعة من نظم المساعدة الجديدة لمزيد من السلامة و الرفاهية:

• تمّ جمع مختلف نظم المساعدة على الركن في حزمة Park Assist و Park Assist Plus.

• تجمع خاصيات Drive Assist و Drive Assist Pro عددا كبيرا من النظم التي تساعد السائق على تخطي أصعب وضعيات السياقة.

سيارة BMW 5 Berline الجديدة متوفرة في ثلاث نسخ:

1. نسخة Business Line بداية من 500 231 دينار صافي من الأداء.

2. نسخة Luxury Line بداية من 200 270 دينار صافي من الأداء.

3. نسخةPack Sport M بداية من 200 287 دينار صافي من الأداء.

شركة بن جمعة موتورز للسيارات

شركة بن جمعة موتورز للسيارات هي المورّد والوكيل الرسمي بتونس لعلامات BMW وMINI. تتميز الشركة بخبرتها الواسعة في مجال معايير ومتطلبات مجمع BMW. توفر شركة بن جمعة موتورز لكلّ من هذه الماركات:

• باقة واسعة من المنتجات التي تستجيب لحاجيات حرفاءها،

• مصلحة ما بعد البيع مطابقة لمواصفات الجودة التي وضعها المصنّع،

• قطع غيار أصلية متوفرة ومصادق عليها.

• شراكة قوية مع الوكيل بجهة الساحل بكوش للسيارات.

وكالة كلمة

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