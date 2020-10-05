قفصة : رصد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بقفصة



أعلنت الإدارة الجهوية للصحّة في قفصة مساء الاثنين عن رصد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع بذلك عدد الإصابات التي لازالت حاملة للفيروس في

الجهة إلى 151 إصابة .

وقال المدير الجهوي للصحة بقفصة سالم ناصري لــوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ نتائج تحاليل أُجريت خلال 24 ساعة الاخيرة بمخبر المركز الوطني لزرع الأعضاء بتونس العاصمة على عيّنات 105 أشخاص من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، قد أثبتت إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا وهم أغلبهم من مخالطي مصابين سبق أن أثبتت تحاليل أجريت على عيّنات لهم في الايّام القليلة الماضية إصابتهم بهذا الفيروس.

وتعدّ عيّنات المشتبه بإصابتهم بكورونا المعلن عن نتائج تحاليلها مساء يوم الاثنين، , دفعة ثانية من مجموع 200 عيّنة رفعتها فرق طبيّية وشبه طبّية خلال الفترة المممتدّة من يوم 28 سبتمبر المنقضي إلى يوم 3 أكتوبر الجاري في إطار عمليّات تقصّي ورصد وباء كورونا , وأرسلتها الادارة الجهوية للصحّة بقفصة أمس السبت إلى مخبر المركز الوطني لزرع الاعضاء بتونس قصد إخضاعها للتحليل بعد أن تعذّر تحليلها بمخبر التحاليل البيولوجية بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة.

وتتوزّع إصابات فيروس كورونا بولاية قفصة حاليا على معتديات قفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والقصر والقطار وزانوش .

كما يقيم ثمانية مصابين بهذا المرض بالقسم المخصّص لإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان فيما يقيم بقية المصابين بمركزي الحجر الوجوبي بكل من المنستير والمهدية.

وكشف آخر تحيين للادارة الجهوية للصحة حول الوضع الوبائي بجهة قفصة أن 233 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء ظهوره في أوائل شهر مارس الماضي إلى الآن , توفّي من بينهم مصابان فيما تعافى ثمانون مصابا.

وأدرج المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة ولاية قفصة ضمن الولايات التي تسجل معدل اصابات يتراورح ما بين عشرة وخمسين اصابة على كل مائة الف ساكن .