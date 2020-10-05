عاجل: والية سوسة تتراجع عن قرار تعليق الدروس لاسبوعين..

أعلنت والية سوسة، رجاء الطرابلسي، في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الاثنين، عن استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة في كامل معتمديات الجهة بداية من يوم الجمعة 9 اكتوبر الجاري.

وكانت والية سوسة أعلنت في بلاغ أصدرته أمس الاحد عن تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بالجهة خلال الفترة من 5 الى 18 اكتوبر الجاري وذلك في اطار التوقي من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت الوالية ان قرار استئناف الدروس يأتي بعد تظافر جهود مختلف الاطراف منذ ليلة أمس والقيام بحملات تعقيم واسعة طالت كافة المؤسسات التربوية العمومية وكذلك المؤسسات التربوية الخاصة وكل دور الطفولة بالجهة في وقت قياسي وبنسق ماراطوني بمشاركة البلديات ومكونات المجتمع المدني ومساهمة القطاع الخاص.

كما يأتي قرار استئناف الدروس، وفق بلاغ الوالية، تبعا للاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها اليوم الاثنين شركة النقل بالساحل لتجنب الاكتظاظ خلال سفرات النقل المدرسي بما يضمن الحد من انتشار الفيروس.

واعلنت الطرابلسي، في ذات البلاغ، عن قرب انطلاق عمل المستشفى الميداني باحدى النزل وتوفير فضاء للحجر الصحي الاجباري به لاقامة حاملي الفيروس.