زغوان: تسجيل حالة وفاة سابعة و5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة سابعة بفيروس “كورونا” لرجل يبلغ من العمر60 سنة أصيل مدينة زغوان، تم إيواؤه بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي للعلاج منذ 10 أيام على إثر إصابته بالفيروس، وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لـ”وات”، أن نتائج التحاليل، أثبتت أيضا تسجيل 5 إصابات جديدة، 4 من بينها بزغوان وإصابة واحدة بالزريبة، ليرتفع يذلك عدد الاصابات بالجهة إلى 237 إصابة.

وبيّن المدير الجهوي للصحة، أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز قدرة وحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي على استيعاب أكبر عدد من المصابين في ظل ارتفاع عدد الاصابات، وذلك بتخصيص قسمي الطب العام والأمراض الصدرية لإيواء مرضى الفيروس.

وأشار، إلى أن هذا الاجراء ساهم في توفير 30 سريرا إضافيا، ليصل عدد الأسرة إلى 52 سريرا سيخصص 8 من بينها للتنفس الاصطناعي.