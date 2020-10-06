اريانة: الغلق الفوري ل04 مقاه لعدم احترامها البروتوكول الصحي ومنع كافة اشكال التجمعات

قرر والي اريانة سمير عبد الجواد الغلق الفوري ل04 مقاه، ثلاثة منها بمنطقة اريانة المدينة لعدم احترامها البروتوكول الصحيـ ومنع التجمعات بمختلف اشكالها ثقافية كانت او سياسية او علمية او اجتماعية، مع تكثيف الرقابة على مختلف الاماكن والفضاءات العمومية لضمان التباعد الجسدي وارتداء الكمامةـ وذلك في اطار الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

واكد الوالي خلال الاجتماع الدوري امس الاثنين للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ان “اي تهاون في تطبيق البروتوكولات الصحية بمواقع العمل والمؤسسات التربوية والفضاءات المفتوحة للعموم ووسائل النقل العمومي يعرض اصحابها الى العقوبات المنصوص عليها بالقانون وللغلق الفوري للمحلات المخالفة” وفق تعبيره.

وانطلقت مختلف الفرق الرقابية والشرطة البلدية والبيئية بالتنسيق مع الوحدات الامنية باريانة في متابعة حسن تنفيذ البروتوكولات الصحية بالاماكن العمومية والفضاءات والمحلات التجارية والاسواق ومحطات النقل المنتظم وغير المنتظم، حيث اكد رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة التابعة لبلدية اريانة محمد حميد ل(وات) “تسجيل نحو 136 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ فتح الحدود بما يؤكد سرعة انتشار الفيروس بالمنطقة البلدية ”

واشار الى “مواصلة الجهود صلب بلدية اريانة لتعقيم المؤسسات العمومية والقيام بحملات التوعية والتحسيس باستعمال مضخمات الصوت بالتجمعات التجارية والاسواق والشوارع الرئيسية لحث المواطنين على التباعد الجسدي والالتزام بارتداء الكمامة”.

يشار الى تواصل حملات الرقابة على المقاهي بولاية اريانة (اكثر من 500 مقهى) حيث يشمل الغلق الفوري بالخصوص كل استعمال للاواني البلورية و”الشيشة” ولعب الورق الى جانب مراقبة مدى احترام المحلات التجارية والفضاءات المفتوحة للعموم لشروط حفظ الصحة والسلامة عبر توفير السائل المعقم والتهوئة وفرض التباعد الجسدي وتنظيف الاسطح والارضيات والوحدات الصحية.