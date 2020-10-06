اريانة: تسجيل 179 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” منذ بداية شهر اكتوبر الجاري

سجلت ولاية اريانة منذ بداية شهر اكتوبر الجاري، 179 اصابة محلية جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجدن ليرتفع عدد الاصابات الجملية بالفيروس منذ انتشار الجائحة الى 1048 اصابة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة باريانة عبد اللطيف الجامعي (وات).

واضاف الجامعي، “تسجيل نحو 474 اصابة بالفيروس منذ يوم 20 نوفمبر الفارط والى غاية يوم 05 اكتوبر الجاري، تماثلت منها للشفاء التام 158 حالة في حين تقيم 04 حالات بالمستشفى قيد المتابعة الطبية” وفق تعبيره.

واكد الجامعي في جانب اخر “ارتفاع عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس بمنطقة التضامن الى نحو 121 اصابة، مما استوجب اتخاذ العديد من التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس من ذلك تعزيز تعقيم المؤسسات العمومية والفضاءات التربوية والتجارية والطرقات العامة بالتنسيق مع السلطات الجهوية والبلدية فضلا عن تكثيف عمليات التقصي للحالات المخالطة للمصابين عبر رفع ما يقارب 300 عينة للتحليل بينت بعض نتائجها وجود حالات ايجابية جديدة في انتظار استكمال نتائج بقية التحاليل” على حد قوله.

ودعا الجامعي في هذا الصدد المواطنين الى “ضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية والالتزام التام بوضع الكمامة الواقية وغسل اليدين بالصابون او السائل المعقم مع اعتماد التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس لاسيما بعد تسجيل تسارع لنسق العدوى المحلية بمختلف المناطق بالجهة”.

يشار الى ارتفاع عدد الاصابات المحلية بفيروس “كورونا” المستجد بمختلف معتمديات ولاية اريانة خلال ال15 يوما الماضية، حيث تم تسجيل 158 اصابة بالفيروس باريانة المدينة و94 اصابة بسكرة و40 اصابة برواد و21 اصابة بقلعة الاندلس و11 اصابة بسيدي ثابت و121 اصابة بالتضامن و29 اصابة بالمنيهلة مع تسجيل حالة وفاة جديدة امس الاثنين بالفيروس ليرتفع عدد الوفايات الناجمة عن “كوفيد -19” بالجهة منذ انتشاره الى نحو 27 حالة وفاة.