منوبة: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لامرأة ثمانينيّة في برج التومي بالبطان

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بمنطقة برج التومي بالبطان.

وأوضحت المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح لـ(وات)، أن حالة الوفاة تتعلق بامرأة يفوق عمرها الـ80 عاما، تم اخضاعها الاسبوع المنقضي لاختبار “كوفيد-19″، لتتأكد إصابتها بعد تلقي نتائج التحليل يوم الجمعة الفارط، وتفارق الحياة فجر اليوم الثلاثاء .

وقد باشرت بلدية البطان، بالتنسيق مع معتمدية المكان، ترتيبات عملية الدفن بمقبرة برج التومي وفق البروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المعمول بها وبمتابعة من أعوان الصحة.

وبتسجيل حالة الوفاة الجديدة، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية منوبة الى 15 حالة، وذلك من جملة 462 حالة إصابة منذ مارس المنقضي.