233 حالة شفاء من بين الحالات المصابة بفيروس كورونا بولاية تونس بنسبة تناهز 25 بالمائة

سجلت ولاية تونس 233 خالة شفاء من مجموع 978 إصابة آي بنسبة تناهز25 بالمائة وذلك منذ فترة فتح الحدود يوم 27 جوان المنقضي والى غاية 5 أكتوبر 2020 وفق ما كشفه المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر.

وأكد بن ناصر في تصريح ل”وات” آن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والبالغ عددها 978 تتوزع بين 879 حالة محلية و99 حالة وافدة تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و90 سنة تم وضع اغلبهم بالحجر الصحي الذاتي .

وأشار المدير الجهوي للصحة إلى وجود 151 حالة من مجموع 978 مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة منها 98 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و53 في المصحات الخاصة مقابل تسجيل 24 حالة وفاة منذ فترة فتح الحدود.

وأفاد ,في نفس السياق , بان كل المستشفيات الجامعية في تونس ستزيد من عدد الأسرة في أقسام باالإنعاش لإيواء مرضى كوفيد 19 من الذين تستحق حالتهم الإنعاش الطبي وفق تعبيره .

واكد أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتمثل في ارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد .