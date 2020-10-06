قبلي: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” من بينها اول اصابة تسجل بقرية المساعيد من معتمدية قبلي الجنوبية

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي علي الحداد (وات) انه تم تسجيل 3 حالات ايجابية للاصابة بفيروس “كورونا” المستجد من بين نتائج 13 عينة تم رفعها يوم 3 اكتوبر الجاري لمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى العسكري بتونس ووردت نتائجها مساء امس الاثنين على الادارة الجهوية للصحة

واوضح المصدر ذاته ان هذه الاصابات الجديدة تضمنت اول حالة للاصابة تسجل بمنطقة المساعيد من معتمدية قبلي الجنوبية، علاوة على اصابة بمدينة دوز واصابة بقبلي المدينة، واشار الى انه بتسجيل هذه الحالات الثلاث يرتفع اجمالي عدد الذين تلقوا العدوى بالفيروس منذ فتح الحدود (27 جوان الماضي) الى اليوم الى 195 حالة تماثلت منها الى حد الان 102 حالات للشفاء، فيما لا يزال 91 شخصا حاملا للفيروس موزعين بين مراكز الايواء الجماعية ومنازلهم مع تسجيل حالتي وفاة

ودعا الحداد مجددا اهالي الجهة الى ضرورة التقيد التام بالبروتوكول الصحي في ظل تحول العدوى الى مجتمعية، وهو ما يقتضي الحرص على الوقاية للتعايش مع الفيروس عبر حفظ سلامة الايدي من خلال غسلها المتكرر بالماء والصابون او باستعمال السائل المعقم، الى جانب الارتداء الدائم للكمامات بالاماكن العامة وحتى في الشارع مع التقيد بالتباعد الجسدي

وبين انه في ظل تنامي الاصابة بالنزلة الوافدة خلال المدة القادمة فانه من الضروري التوجه نحو اجراء التلقيح ضد هذه النزلة بالنسبة خاصة لكبار السن، الامر الذي من شانه ان يسهل عملية التشخيص بالنسبة للفرق الطبية في صورة تسجيل اصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال المدة القادمة