التونسي منجي الباوندي مرشح محتمل لنيل جائزة نوبل للكيمياء 2020

أدرج منجي الباوندي، الكيميائي التونسي الأمريكي، ضمن قائمة المرشحين المحتملين لنيل جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2020، لينافس بذلك استاذ الكيمياء تاغوان هيون (جامعة سيول الوطنية بكوريا الجنوبية) وكريستوفر موراي (جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية). ولد منجي الباوندي يوم 15 مارس 1961 بباريس

(فرنسا) وهو ابن عالم الرياضيات محمد صالح الباوندي. يعدّ الباوندي من أهم الباحثين في الكيمياء في العالم لتميزه في مجال البحث تخرج من جامعة هارفارد منذ سنة 2008 وقام بتدريس الديناميكا الحرارية والحركية إلى جانب، كيث نيلسون، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهو، كذلك، عضو في الأكاديمية الأمريكية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. تحصل الباوندي، سنة 2006، على جائزة “ارناست اورلندو لورنس” لمساهماته البارزة في المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة. هاجر منذ صغره الى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أمضى سنوات طفولته الأولى في فرنسا ثم في تونس.

زاول تعليمه بالولايات المتحدة وتحصل على شهادة الماجستير في الكيمياء من جامعة هارفارد سنة 1983 والدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو سنة 1988. تمكن الباوندي من إنشاء مختبر للكيمياء وانطلق في اجراء البحوث المتعددة بهدف مزيد استكشاف العلوم وتطوير تكنولوجيا البلورات النانوية وغيرها من الهياكل النانوية المُصنّعة كيميائيا.