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القصرين : ثبوت حمل مسن أصيل سبيطلة توفي أول امس وباء كوفيد -19

2020/10/06 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

كشفت نتيجة تحليل مخبري رفعت لعينة تخص مسنا أصيل معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ، توفي أول أمس بالمستشفى المحلي بسبيطلة ، حمله لفيروس ” كورونا” المستجد مما يؤكد وفاته بهذاالوباء وفق ما افاد به(وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .
وبين الشعباني في تصريحه أن المتوفي يعاني من مرض في القلب وأنه عملية دفنه ستتم طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بمرضى كوفيد- 19 .
وسجلت معتمدية سبيطلة خلال الموجة الحالية من فيروس ” كورونا” المستجد ارتفاعا في عدد الإصابات بهذا الوباء حيث تجاوزت الحالات الحاملة للفيروس ال40 حالة مؤكدة وبلغ عدد الأشخاص المتوفين خمسة أشخاص .

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