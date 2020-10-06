القصرين : ثبوت حمل مسن أصيل سبيطلة توفي أول امس وباء كوفيد -19

كشفت نتيجة تحليل مخبري رفعت لعينة تخص مسنا أصيل معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ، توفي أول أمس بالمستشفى المحلي بسبيطلة ، حمله لفيروس ” كورونا” المستجد مما يؤكد وفاته بهذاالوباء وفق ما افاد به(وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .

وبين الشعباني في تصريحه أن المتوفي يعاني من مرض في القلب وأنه عملية دفنه ستتم طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بمرضى كوفيد- 19 .

وسجلت معتمدية سبيطلة خلال الموجة الحالية من فيروس ” كورونا” المستجد ارتفاعا في عدد الإصابات بهذا الوباء حيث تجاوزت الحالات الحاملة للفيروس ال40 حالة مؤكدة وبلغ عدد الأشخاص المتوفين خمسة أشخاص .