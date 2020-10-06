توننداكس يرتفع بنسبة 0،84 بالمائة مع نهاية معاملات الثلاثاء

أنهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، توننداكس، تداولات الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0،84 بالمائة مدركا 6743،8 نقطة وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية” .

وسجلت السوق تداول زهاء 4 ملايين دينار علما وأن توننداكس حقق ثاني ارتفاع له منذ مطلع الاسبوع الجاري مما مكنه من استعادة مكاسب فقدها مع نهاية الاسبوع الماضي.

وتصدر سهم شركة الايجار العربية لتونس، قائمة الارتفاعات، بنسبة 6 بالمائة ( 1،750 د) متبوعا بسهمي الشبكة التونسية للسيارات والخدمات بنسبة 4،7 بالمائة ( 4،240 د).

وتراجع سهم صانيماد بنسبة 3،97 بالمائة ( 1،450 د) متبوعا بسهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة 3،4 بالمائة (0،840 د) وتصدر سهم المنتوجات الصحية ” ليلا” قائمة الاسهم النشيطة من خلال تعبئة زهاء 0،950 مليون دينار وقد اغلق سهم الشركة على سعر 12،650 د.