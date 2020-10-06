منوبة : الاذن باستصدار قرارات إيقاف نشاط 69 فضاء فوضويا للأطفال وغلقها الفوري

يستقطب 69 محلا فوضويا أطفالا بطرق مخالفة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بمختلف معتمديات ولاية منوبة ، وسط ضعف استصدار قرارات إيقاف نشاطها الموكول قانونيا للبلديات ، وصعوبة في في ضمان تطبيق البرتوكول الصحي بها ، ومراقبتها عبر المساعدين البيداغوجيين ومتفقدي مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على اعتبار نشاطها على غير الصيغ القانونية وخارج أطر الرقابة والمتابعة وتخفي بعضها دون لافتات وفي بنايات لا تستجيب للمواصفات.

في هذا السياق دعا والي الجهة محمد شيخ روحه اليوم الثلاثاء خلال ترأسه اللجنة الجهوية لمكافحة المحلات الفوضوية المنعقدة بمقر الولاية ، الى الاسراع في استصدار قرارات ايقاف نشاطها بعد امهال الفضاءات بصدد التسوية ، وضمان تنفيذها مع المصالح الامنية في اقرب الاجال ومتابعتها دوريا .

وأكد في الاطار على ان اغلب هذه الفضاءات باتت تهديدا لسلامة الاطفال ليس فقط لعدم استجابتها لكراس الشروط المعمول به وارتكاب بعض الاعتداءات على الاطفال داخلها ، بل لصعوبة مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي بها خلال هذا الظرف الوبائي الخاص .

من جهته اكد المندوب الجهوي لشؤون المرأة و الأسرة والطفولة وكبار السن بمنوبة علي بلهادي، انخفاض عدد الفضاءات الفوضوية من اكثر من 80 محلا في 2019 الى 69 في 2020 وذلك بعد تسوية وضعية عدد منها قانونيا وتمكينها من وصولات ايداع والتزام اصحاب بعضها بالغلق .

واشارالى ان أي محل منها لا يتوفر على وصل ايداع من المندوبية يعتبر فوضويا وان اغلبها تنعدم بها وظيفية البنية الاساسية و ظروف الامن والسلامة ، كما تغيب فيها البرامج المقترحة وتهديدها لسلامة الاطفال.

و تتوزع هذه المحلات على مختلف معتمديات الجهة وتتصدر معتمدية دوار هيشر القائمة ب27 محلا ثم وادي الليل 24 محلا ثم طبربة 12 محلا و الجديدة 08 وبرج العامري 08 محلات بكل منها و بمنوبة 07 محلات والبطان 02 محلات.

يذكر أن ولاية منوبة تضم 393 روضة و محضنة مدرسية ومحضنة لسن ما بين شهرين إلى 3 سنوات وتستقبل اكثر من 07 ألاف طفل وتلميذ وهي تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة حسب تاكيد المندوب الجهوي .