النادي الصفاقسي يؤجل استئناف تمارين اكابر كرة القدم

اعلنت الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي عن تاجيل استئناف تمارين فريق اكابر كرة القدم الذي كان مقررا اليوم الاربعاء الى حين استكمال كافة الاجراءات الاحترازية والقيام بالتحاليل الضرورية والمخبرية وذلك حفاظا على سلامة الجميع من لاعبين واطر مشرفة.

وياتي هذا القرار بناء على ما اتخذته رئاسة الحكومة من اجراءات لمجابهة فيروس كورونا ومن بينها ايقاف الانشطة الرياضية لمدة اسبوعين.

وكانت عودة الفريق الاول للتمارين استعدادا للموسم الجديد 2020-2021 مقررة اليوم الاربعاء على مجموعتين تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.