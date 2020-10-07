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زغوان: تسجيل حالة وفاة مشتبهة لشاب بصواف لدى إقامته بمستشفى فرحات بسوسة

2020/10/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية زغوان اليوم الأربعاء حالة وفاة مشتبهة لشاب بمنطقة زقيدان بصواف، يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك أثناء إقامته بمستشفى فرحات حشاد بسوسة لعلاج مرض القلب بعد شفائه من الاصابة بفيروس “كورونا” منذ حوالي أسبوع بوحدة “الكوفيد” بنفس المستشفى

وذكر المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي في تصريح ل(وات )، أنه تم التنسيق مع المصالح الصحية بسوسة للتأكد من أسباب الوفاة بعد إجراء التحاليل اللازمة.

وأضاف بالي إن عدد الوفيات بولاية زغوان نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” بلغ إلى حدود اليوم الأربعاء 7 حالات في انتظارالتثبت من حالة الوفاة الجديدة

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