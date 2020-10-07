نابل -كورونا: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكل من الحمامات وقربة

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمل السليمي، أنه تم صباح اليوم الاربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكل من معتمديتي الحمامات وقربة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الجهة إلى 22 حالة.

وبيّن، في تصريح لـ(وات)، أن حالة الوفاة الاولى تعود لرجل يبلغ من العمر 67 سنة أصيل معتمدية الحمامات وقد توفي بإحدى المصحات الخاصة بتونس العاصمة، فيما تعود حالة الوفاة الثانية لرجل يبلغ من العمر 75 سنة أصيل معتمدية قربة والذي توفي في منزله بعد تعكر حالته الصحية.

يشار إلى أن الجهة سجلت في وقت سابق صباح اليوم حالة وفاة لرجل أصيل معتمدية قرمبالية يبلغ من العمر 48 سنة.