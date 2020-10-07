تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في مؤسسات تربوية بهذه الولاية..

عاجل: نحو اقرار حظر تجول في تونس الكبرى خلال الساعات القادمة..

عاجل: اخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس خلال 48 ساعة..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

نابل -كورونا: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكل من الحمامات وقربة

2020/10/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمل السليمي، أنه تم صباح اليوم الاربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بكل من معتمديتي الحمامات وقربة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الجهة إلى 22 حالة.

وبيّن، في تصريح لـ(وات)، أن حالة الوفاة الاولى تعود لرجل يبلغ من العمر 67 سنة أصيل معتمدية الحمامات وقد توفي بإحدى المصحات الخاصة بتونس العاصمة، فيما تعود حالة الوفاة الثانية لرجل يبلغ من العمر 75 سنة أصيل معتمدية قربة والذي توفي في منزله بعد تعكر حالته الصحية.

يشار إلى أن الجهة سجلت في وقت سابق صباح اليوم حالة وفاة لرجل أصيل معتمدية قرمبالية يبلغ من العمر 48 سنة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn