جندوبة : غلق الأسواق الأسبوعية و الحمامات والفضاءات الرياضية ومنع الحفلات وتعليق صلاة الجمعة

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة خلال اجتماع طارئ عقد مساء اليوم الأربعاء منع انتصاب الأسواق الأسبوعية بكافة معتمديات الولاية وغلق الحمامات والفضاءات الرياضية ومنع الحفلات الخاصة والتظاهرات وتعليق صلاة الجمعة ومنع التجمعات لأكثر من 3 اشخاص وحصر نشاط المقاهي والمطاعم في بيع المأكولات والمشروبات المعدة للإستهلاك خارج المحل مع منع الإستهلاك على عين المكان بكافة معتمديات الولاية التسع وذلك لمدة 15 يوما.

كما قررت ذات اللجنة منع صلاة الجنازة داخل الفضاءات المسجدية الى وقت غير محدد مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات داخل الفضاءات وخارجها وداخل وسائل النقل العمومي.

كما اوصت لجنة مجابهة الكوارث بالمحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية بالجهة على ان تلتزم بتطبيق البروتوكلات الصحية المعلومة وضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي فضلا على دعوة كافة المؤسسات بشقيها العام والخاص والمصالح البلدية والإدارية الى القيام بحملات تنظيف وتعقيم دورية.

وتأتي هذه القرارات تنفيذا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ السبت المنقضي ومراسلة وزير الصحة العمومية المؤرخة في 6 أكتوبر الجاري المتعلقة بأخذ التدابير الخاصة داخل المناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة وسريعة من بينها ولاية جندوبة وفق ما أكده والي الجهة علي المرموري.

والى حد اليوم فاق عدد الإصابات بفيروس الكورونا المسجلة بولاية جندوبة 420 إصابة وعدد الوفيات بسبب ذات الفيروس 19 حالة وفاة فيما تعافى اكثر من ثلثي المصابين.